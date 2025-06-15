ظهيرة "ملتهبة".. تفاصيل ثالث أيام التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

شفق نيوز/ شهدت ظهيرة اليوم الأحد، تصعيدا كبيرا وخطيرا بالصراع بين إسرائيل وإيران، حيث جرى تبادل القصف بشكل محتدم، ما أدى لخسائر بشرية ومادية هائلة.

وكانت وكالة فارس الإيرانية، أفادت بداية، بتعرض مبنى شرطة طهران الكبرى لقصف إسرائيلي، فيما بينت أن إسرائيل بدأت باستهداف المدنيين.

وقالت الوكالة في أخبار عاجلة: "نحن أمام عدوان إسرائيلي جديد ومباشر على المدنيين في العاصمة طهران".

وأضافت "تم سماع دوي أصوات انفجارات في تبريز غرب إيران"، مبينة أن "إسرائيل استهدفت أيضا مبنى سكني قرب شارع كشاورز في طهران".

وأشارت انباء إلى "استهداف إسرائيلي في مدينة آراك".

وقد ذكرت الوكالة أيضا: "إصابة عناصر بالشرطة الإيرانية في مركزهم بطهران باستهداف مسيرة".

كما سقطت صواريخ إسرائيلية، قرب السفارة العراقية في طهران، فضلا عن الشارع الذس يضم مبنى الاستخبارات الإيرانية.

كما تم رصد نزوح مئات الإيرانيين، بعيدا عن المقار العسكرية، حيث اظهرت مقاطع فيديو وجود عدد كبير من السيارات تغادر باتجاه مدن اكثر أمنا.

وقد وكالة أنباء فارس: "إصابة عناصر بالشرطة الإيرانية في مركزهم بطهران باستهداف مسيرة".

بالمقابل، ردت إيران بموجة صواريخ باليستية على إسرائيل، ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فانه جرى اندلاع حريق في منطقة جنوب الجولان نتيجة عمليات اعتراض الصواريخ الإيرانية الأخيرة.

فيما بنيت القناة 14 الإسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي: النظام الإيراني لا يمكن أن يبقى قائما فقد وضع هدفا لنفسه هو تدمير إسرائيل.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "إيران أطلقت صواريخ نحو إسرائيل قبل قليل واعترضنا معظمها ولم تسقط صواريخ في مدننا".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: "رصدنا إطلاق 50 صاروخا من إيران باتجاه إسرائيل".

كما أفادت بأن "القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن عائلة نتنياهو ببلدة قيسارية".

كما أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "سلاح الجو الإسرائيلي قصف مقر قيادة سلاح البحرية الإيراني".

وقد أفادت وكالة رويترز، بـ"مقتل 14 عالما نوويا إيرانيا بالهجمات الإسرائيلية والسيارات المفخخة".

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بـ"تدمير مراكز القيادة والسيطرة الإيرانية"، كما تحدث إعلام إيراني عن "انفجار سيارات مفخخة قرب مقار حكومية في طهران".

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.