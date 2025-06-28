"ظننت أن زلزالاً ضرب طهران".. شمخاني عن محاولة اغتياله: لا أستطيع البوح بالسبب

شفق نيوز- بغداد/ طهران

كشف علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، تفاصيل نجاته من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منزله في طهران، قائلاً إنه "ظن في البداية أن زلزالاً قد وقع"، قبل أن يدرك لاحقًا أن الأمر يتعلق بضربة عسكرية.

وقال شمخاني، في مقابلة للتلفزة الإيرانية، إنه كان يؤدي صلاة الفجر عندما انهار جزء من المبنى عليه، موضحاً: "بقيت تحت الأنقاض نحو ثلاث ساعات، حتى سمعت صوت سيارة تمر في الخارج، فعلمت حينها أن ما حدث ليس زلزالاً، إذ إن الزلازل تعطل الحركة في شوارع طهران... أدركت أن إسرائيل هي من قصفتني".

وأشار المسؤول الأمني الإيراني البارز إلى أنه أصيب بـ"أضرار داخلية" نتيجة الانفجار، وظهر خلال المقابلة حاملاً جهازًا مساعدًا للتنفس. وردًا على شائعات بتر ساقه، قال شمخاني ساخرًا: "فليأخذوها، ما حاجتي إلى ساق؟".

وختم قائلاً: "هم يعلمون لماذا استهدفوني، وأنا أعلم أيضًا، لكن لا أستطيع الإفصاح عن السبب".