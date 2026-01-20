طيران مسيّر يستهدف مقرين أمنيين في القامشلي شمال شرقي سوريا

شفق نيوز- دمشق/ القامشلي

تعرضت مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، ليل الثلاثاء الأربعاء، لقصف نفذته طائرة مسيّرة، وفق ما أفادت به مصادر محلية لوكالة شفق نيوز.

وقالت المصادر إن الضربة الأولى استهدفت منطقة المحطة القديمة وتحديداً موقعاً لقوات العمليات، فيما طالت الضربة الثانية موقعاً لقوات الأمن الداخلي الأسايش قرب دوار عفرين.

وقال مسؤول أمني لوكالة شفق نيوز إن المسيّرة يرجح أنها تركية، واستهدفت موقعاً لقوات العمليات تم إخلاؤه مؤخراً بالقرب من حاجز عويجة في القامشلي.

ووفق المسؤول الأمني فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأضرار اقتصرت على الجانب المادي.

وأفاد مراسل شفق نيوز بسماع دوي انفجارين قويين في القامشلي بفارق زمني لم يتجاوز 10 دقائق، بالتزامن مع تحليق طيران مسير في سماء المدينة، وسط استنفار أمني وتحركات في محيط الموقعين.

ويأتي هذا التطور على وقع توتر متصاعد في شمال شرقي سوريا خلال الأيام الماضية، على خلفية اشتباكات بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد، قبل الإعلان عن تفاهمات جديدة تضمنت هدنة مؤقتة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية وقفاً لإطلاق النار لمدة أربعة أيام يبدأ من مساء الثلاثاء ضمن تفاهم جديد مع قسد، في مسعى لخفض التصعيد وفتح مسار لنقاش ترتيبات الدمج والسيطرة الإدارية في مناطق الحسكة، عقب تعثر تفاهمات سابقة وعودة إعلان هدنة جديدة بعد تطورات أمنية مرتبطة بمخيمات وسجون تضم عناصر وعائلات مرتبطة بتنظيم داعش.