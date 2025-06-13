ضربات جوية إسرائيلية تستهدف طهران.. وتل أبيب تعلن حالة الطوارئ (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مصادر أمنية فجر السبت، عن وقوع ضربات جوية استهدفت مواقع في العاصمة الإيرانية طهران، عبر طائرات حربية إسرائيلية، في إطار تصعيد غير مسبوق بين الجانبين، فيما لم تصدر بعد تفاصيل رسمية حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

وبالتوازي مع الضربة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية "في جميع أنحاء دولة إسرائيل"، تحسباً لهجوم إيراني مضاد.

وقال كاتس: "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها دولة إسرائيل ضد إيران، من المتوقع شن هجوم صاروخي وطائرات مسيرة ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

هذا، ولم تصدر بعد طهران أي تعليق رسمي حول الضربة أو بشأن رد محتمل، فيما تشهد الأجواء الإقليمية حالة استنفار، مع تحذيرات متزايدة من اتساع رقعة المواجهة.