طوارئ في طهران وتحذيرات من الخروج بسبب تلوث الهواء

شفق نيوز- طهران

كشفت العلاقات العامة للطوارئ الوطنية الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن زيادة بنسبة 15% في اتصالات مراكز الطوارئ خلال الـ 48 ساعة الماضية، وذلك نتيجة لتفاقم تلوث الهواء وظاهرة الغبار في المحافظات المتأثرة.

ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عن إعلام الطوارئ، أن محافظة طهران سجلت أكبر عدد من المهمات وخدمات الطوارئ خلال هذه الفترة، في حين كانت محافظة سمنان الأقل في تسجيل تلك المكالمات.

وأوضحت أن جزءاً كبيراً من هذه الحالات يعود إلى نقص الوعي العام حول الظروف الحرجة، مثل التلوث الشديد للهواء، وموجات الحر، والتنقلات غير الضرورية في الهواء الطلق.

ونصحت الطوارئ الايرانية، الأطفال وكبار السن ومرضى القلب والجهاز التنفسي بعدم الخروج من المنازل قدر الإمكان للحفاظ على سلامتهم.

وأمس الاثنين، أكدت دائرة حماية البيئة في مدينة طهران، أن العاصمة الإيرانية ستعاني من ظاهرة الغبار المزعجة حتى نهاية فصل الصيف، بسبب نشاط الرياح التصحرية المتزايد في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم الإيراني، في وقت سابق أمس الاثنين، إلغاء جميع المباريات والتدريبات في طهران بسبب ارتفاع مؤشرات تلوث الهواء والغبار.