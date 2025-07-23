طهران.. 87٪ من سدود المياه الرئيسية فارغة

شفق نيوز- طهران

كشف مسؤول إيراني، يوم الأربعاء، أن 87٪ من السدود الأربعة الرئيسية التي تزود العاصمة طهران بمياه الشرب فارغة، مما يزيد من المخاوف بشأن تدهور وضع المياه في المدينة ويهدد إمداداتها الأساسية في ظل الطلب المتزايد.

وقال محافظ طهران محمد صادق معتمديان، لوكالة "تسنيم"، إن استهلاك مياه الشرب والصحة في العاصمة الإيرانية يعادل خمسة أضعاف المعدل الوطني، مشيراً إلى أن طهران تشهد أيضاً كثافة سكانية تفوق المعدل العام بـ 21 مرة.

وأوضح معتمديان أن 87% من السدود الأربعة الرئيسية التي تزود طهران بمياه الشرب فارغة، في حين يتمتع سد طالقان فقط بوضع مائي أفضل نسبياً.

وبيّن أن 62% من مياه الشرب في العاصمة يتم تأمينها من الآبار والمصادر الجوفية، في ظل تحديات مستمرة تواجه قطاع المياه بسبب الاستهلاك المفرط والنمو السكاني المتسارع.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة طهران، أن العاصمة الإيرانية تمر بأسوأ وضع مائي منذ مئة عام، نتيجة الجفاف المتواصل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وانخفاض كميات الأمطار خلال العام المائي الحالي، ما أثّر بشدة على مصادر المياه.

وأشارت الشركة إلى أن مخزون السدود التي تغذي طهران بالمياه وصل إلى أدنى مستوياته منذ قرن، محذرة من تفاقم الأزمة خلال فصل الصيف.

وتشهد بعض المناطق في إيران، خاصة العاصمة طهران، انقطاعًا واسعًا للمياه وتوزيعًا جزئيًا.

ومنذ الثلاثاء 15 يوليو/ تموز الجاري، بدأت التقارير الميدانية تتحدث عن انقطاعات المياه، خاصة في طهران، واستمر هذا الوضع يومي الأربعاء والخميس الماضيين.