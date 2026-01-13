طهران: أميركا وإسرائيل أرسلتا "داعش" إلى إيران

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس الأركان العامة الإيراني عبد الرحيم موسوي، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل أرسلتا عناصر من تنظيم "داعش" إلى إيران.

وقال موسوي، في تصريحات صحفية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "إرسال عناصر من تنظيم داعش إلى إيران جاء تعويضاً عن هزيمتهما في حرب الأيام الاثني عشر، حيث شنّ هؤلاء المرتزقة هجمات على الشعب الإيراني وقوات الأمن، أسفرت عن تصفيتهم".

وأضاف أن قوات الأمن في بلاده تعاملت مع المتظاهرين بضبط النفس، مبيناً أنه لن تسمح إيران بانتهاك وحدة أراضيها وسيادتها.

وتابع موسوي، قائلاً: "على العدو أن يعلم أن قوات الأمن الإيرانية لن تسمح لأي إرهابي بالنزول إلى الشوارع"، على حد قوله.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اعتقال خلايا وصفتها بـ "الإرهابية" في مدينة زاهدان، مؤكدة أنها مدعومة من إسرائيل ودخلت البلاد من الجهة الشرقية.

وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات تشهدها إيران منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025، اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم، قبل أن تمتد إلى عدة مدن.