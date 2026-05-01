طهران: مغامرة نتنياهو كلّفت واشنطن 100 مليار والدبلوماسية لن تحقق الأهداف

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، أن "مغامرة" رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كلفت أميركا 100 مليار دولار بشكل مباشر حتى الآن.

وقال عراقجي، في تدوينة باللغة الإنجليزية، على "إكس"، إن "التكاليف غير المباشرة على دافعي الضرائب الأميركيين أعلى بكثير، إذ تبلغ الفاتورة الشهرية لكل أسرة أميركية 500 دولار وتتزايد بسرعة".

وأضاف أن "إسرائيل أولا تعني دائما أمريكا أخيراً".

بدوره، أوضح رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني، أن الأهداف التي لم يحققها "العدو" بالحرب لن يحققها بالدبلوماسية لأنهم لن يتنازلوا، على حد قوله.

وأشار إلى أن الإيرانيين لم يهربوا من المفاوضات ولا يخشونها لأنهم يتحركون وفق المنطق، مبيناً أن المفاوضات لا تعني أن تقبل إيران بما يُملى أو يُفرض عليها عبر التهديدات.

هذا وأفادت مصادر باكستانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن إيران قد تقدم مقترحاً معدلاً للسلام مع الولايات المتحدة، اليوم.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن المصادر قولها، إن الوسطاء يتوقعون رداً جديداً بعد رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب النسخة السابقة من المقترح الإيراني.

وأشارت المصادر أيضاً إلى وجود مؤشرات على تقدم المفاوضات رغم استمرار حالة الغموض.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أكدت أن باكستان ستبقى الوسيط الرسمي للمحادثات مع أميركا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه من غير الواقعي توقع نتائج سريعة من المحادثات، مشيراً إلى أن طهران تسعى إلى الوصول إلى مسار يمكن من خلاله التأكيد على انتهاء خطر الحرب بشكل كامل.