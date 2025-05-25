طهران لواشنطن: إذا فعلت آلية الزناد الرد سيكون قاسياً

شفق نيوز/ وجّهت إيران تحذيراً صريحاً بشأن تفعيل "آلية الزناد" الخاصة بالاتفاق النووي، مؤكدة أن أي تحرك من هذا النوع سيقابل برد حازم.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.

وأشار عراقجي، إلى أن تخصيب اليورانيوم داخل إيران هو "خط أحمر" لا يمكن التراجع عنه، مؤكداً أن طهران لن تتفاوض تحت التهديد أو الضغط، وأن الدبلوماسية الإيرانية تتحرك وفق رؤية مستقلة لا تخضع للابتزاز السياسي أو الإغراءات.

وخلال الاجتماع، قدّم الوزير تقريراً شاملاً عن تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بما في ذلك الجولة الخامسة من المحادثات.

وعبّر عن استعداد بلاده للتعاون في إنشاء مركز إقليمي للتخصيب، لكنه شدد على أن التخصيب داخل الأراضي الإيرانية "غير قابل للتفاوض".

كما حمّل عراقجي إسرائيل جانباً من مسؤولية التصعيد، محذراً من أن أي حرب قد تندلع في المنطقة لن تضر بطرف واحد، بل ستمتد آثارها إلى جميع دول الإقليم.

من جانبهم، عبّر عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية عن رفضهم القاطع لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرين إلى أنها تواصل فرض العقوبات حتى أثناء سير المحادثات، وهو ما وصفوه بـ"النهج غير الصادق".