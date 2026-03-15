طهران لبعض مناطق دبي والدوحة: غادروها قد نستهدفها خلال ساعات

وجهت القوات الإيرانية، مساء الأحد، تحذيرا للمقيمين في مناطق محددة من مدينتي دبي والدوحة، مؤكدة أن مناطقهم قد تتعرض لهجمات خلال ساعات بسبب اختباء ضباط من الجيش الأميركي فيها.

وحسب ما ذكرت وكالة "فارس"، فإن القوات المسلحة الإيرانية، قالت في بلاغ لها موجه للمقيمين في مناطق محددة بمدينتي دبي والدوحة، أنه "نظرا لاختباء ضباط وجنود الجيش الأميركي في هذه المناطق، فإن هذه النقاط قد تتعرض للهجوم خلال الساعات القادمة".

وطالبت القوات الإيرانية "السكان والأفراد المتواجدين في هذه المناطق بالابتعاد عنها في أسرع وقت ممكن".

وسبق لإيران وأن حذرت يوم أمس، بعض الدول الخليجية من استهداف الأنشطة التجارية والصناعية، التي يتواجد فيها موظفين أميركان.