طهران: لا نخطط للمشاركة في محادثات جديدة مع أميركا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، بأن طهران لا تخطط حالياً للمشاركة في محادثات جديدة مع الولايات المتحدة.

وذكر الإعلام الإيراني، أن مبالغة واشنطن في مطالبها والحصار البحري والخطاب التهديدي كلها أسباب حالت دون تقدم في المفاوضات.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، قبيل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، مؤكدا استعداد حكومته للوساطة في النزاع.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء يوم الأحد، استمرار الحصار الأميركي بأنه يكشف سعي واشنطن لـ"خيانة" الدبلوماسية، فيما أكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة باستهداف البنى التحتية الإيرانية ما زال مطروحاً.