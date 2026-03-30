طهران: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن وطلبات التفاوض غير منطقية

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، يوم الاثنين، أن بلاده لم تخض أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حتى الآن، مشيراً إلى أن جميع الرسائل التي تلقاها الجانب الإيراني بشأن رغبة واشنطن في التفاوض جاءت عبر وسطاء.

وقال بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن "الاجتماعات التي عُقدت في باكستان كانت إطاراً وضعته تلك الدول بنفسها ولم نشارك فيه"، مبيناً أن "موقف إيران ثابت وواضح، على عكس الطرف المقابل الذي يغير مواقفه باستمرار".

ورأى أن "اهتمام دول المنطقة بإنهاء الحرب طبيعي، لكن يجب أن تعرف هذه الدول من بدأ الحرب أولاً"، مشدداً على أن "إيران تعرف جيداً الإطار الذي ترغب فيه للتفاوض وأن ما تم نقله إليها كان طلبات مبالغ فيها وغير منطقية".

وتابع بقائي، قائلاً إن "أول واجب للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو إدانة الانتهاكات، وهو ما لم يحدث حتى الآن"، مضيفاً أن "إيران تقوم بواجبها وأجرت المفاوضات اللازمة، إلا أن مطالبها لا تزال قائمة ولم يتم تلبية جميع شروطها".

وأشار إلى أن "اتخاذ القرار بشأن الحرب والسلام في البلاد محدد بوضوح وفقاً للدستور الإيراني"، مؤكداً "التزام إيران بالإطار القانوني والدستوري في إدارة شؤونها المتعلقة بالصراع والتفاوض".

يذكر أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قد قال، يوم الأحد الماضي، إن "العدو"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، يرسل رسائل تفاوض وحوار بشكل علني، بينما يخطط في الخفاء لتنفيذ هجوم بري، في ظل استمرار الحرب الجارية.