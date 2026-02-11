طهران: لا تفاؤل بالمفاوضات ولا حوار مع أميركا خارج الملف النووي

شفق نيوز- طهران

أبدى عضو لجنة الأمن القومي الإيرانية إسماعيل كوثري، يوم الأربعاء، عدم تفاؤله بجدوى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أن طهران لن تتفاوض بشأن أي ملف خارج الإطار النووي.

وقال كوثري، في تصريحات له اليوم، إن "واشنطن وافقت على التفاوض بعد إخفاقات متتالية"، مشدداً على "حصر أي مفاوضات في هذا الإطار فقط".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، أن إيران تعمل على إعداد مقترح لاتفاق يضمن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية من دون السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "أر تي" الروسية: "لقد كلفت فريقي بالفعل بالعمل على خطة قابلة للتنفيذ، أو اقتراح يمكن أن يضمن عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية، وفي الوقت نفسه يضمن حق إيران في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية – للكهرباء، وإنتاج الأدوية، والزراعة".

وأكد الوزير أن "إيران لا تزال لا تثق تماماً بالولايات المتحدة بعد الضربات التي وقعت خلال المفاوضات في 2025، وترغب في التأكد من عدم تكرار مثل هذه الأحداث".

وكانت العاصمة العُمانية مسقط قد شهدت، في 6 شباط/ فبراير، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، حيث أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.

وفي 8 شباط/ فبراير، شدد عراقجي على أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.

وسبق أن صرّح ترمب بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معرباً عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.