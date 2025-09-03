طهران: أكثر من مليوني مهاجر غير شرعي غادر البلاد

شفق نيوز- طهران

اعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، يوم الأربعاء، عن مغادرة مليوني مهاجر غير شرعي لإيران.

وقالت مهاجراني، على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني: "فيما يتعلق بعملية مغادرة المهاجرين غير الشرعيين للبلاد، حتى الآن، غادر البلاد ما يقرب من مليوني مهاجر غير شرعي، بينما وفقا للتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية، لدينا حوالي ستة ملايين مهاجر في البلاد".

وأضافت: لدى جميع الدول خطط لاستقبال المهاجرين ومن واجبنا تنظيم المواطنين غير الإيرانيين.

وبشأن التصريحات الأخيرة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن المفاوضات ورد الحكومة، بينت: الحكومة هي التي تختار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وهناك تنسيق كامل مع الحكومة، وهذه المؤسسة، كمجموعة مسؤولة عن أمن البلاد، تعمل بالتنسيق ووفقا للمصالح الوطنية للبلاد.

وردا على سؤال حول ما إذا كان طلب الغرب قد تحول من المفاوضات النووية إلى المفاوضات الصاروخية قالت: لا، لم يتم طرح مثل هذه القضية.

كما بينت مهاجراني ردا على سؤال حول مدى الأمل في جهود الدول الثلاث، روسيا والصين وإيران، لوقف تفعيل آلية الزناد، أن "التدابير المتخذة جاءت بناء على أملنا، وإلا لما اتخذنا إجراءات بهذا المستوى، نحن نستخدم كل قدراتنا الدبلوماسية للاستفادة من الإمكانات الموجودة في شرق العالم لحل قضايا بلدنا".