طهران تهدد واشنطن برد عسكري بسبب "الحصار البحري"

شفق نيوز- طهران

حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، الولايات المتحدة من تداعيات استمرار الحصار وأعمال القرصنة والسطو البحري في المنطقة، مؤكداً أن طهران سترد في حال تواصل هذه الإجراءات.

وقال المتحدث باسم المقر إبراهيم ذو الفقاري، إن "القوات المسلحة الإيرانية القوية سترد على أي استمرار للحصار الذي يفرضه الجيش الأميركي في المنطقة"، مشدداً على أن "القوات الإيرانية تتمتع بسلطة وجاهزية أكبر من أي وقت مضى للدفاع عن السيادة والأراضي والمصالح الوطنية".

وأضاف أن "أي عدوان جديد من جانب الأعداء الصهاينة والأميركيين سيقابل برد يلحق بهم أضراراً جسيمة"، على حد قوله.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، مساء أمس الجمعة، احتجاز السفينة (إيباميدونس) والتي قال إنها "متعاونة" مع الجيش الأميركي وتجاهلت التحذيرات وارتكبت مخالفات بحرية متكررة، وذلك بعد ساعات من إعلان (سنتكوم)، إعادة توجيه 34 سفينة ضمن إجراءات الحصار على الموانئ الإيرانية.