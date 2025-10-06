طهران تهاجم الترويكا الأوروبية: استغلوا الخلافات لانتهاج نهج مدمر

شفق نيوز- طهران

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، يوم الاثنين، أن الترويكا الأوروبية لم تتمكن من إثبات نفسها كطرف تفاوضي ناضج ومستقل إزاء الملف النووي.

وقال بقائي، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن الترويكا خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، انتهجت نهجاً غير مسؤول ومدمّراً، واستغلّت بشكلٍ فعلي آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لفرض مطالب أميركا على مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن "الوزارة مرت بأحد أكثر فتراتها ازدحاماً خلال مشاركتها في نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شهدت تطورات مهمة، وأهم قضية تشغل الساحة اليوم، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، هي استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة".

وتابع بقائي، قائلاً: "فرغم الادعاءات المتكررة حول وقف الجرائم وإحلال السلام في غزة، ما يزال الفلسطينيون الأبرياء يتعرضون للقتل والتجويع".