طهران تنشر فيديو يوثق قصف سجن إيفين وتعلن سقوط 79 ضحية

شفق نيوز – طهران

نشرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق ما وصفته بـ"الهجوم على مستشفى سجن إيفين" في العاصمة طهران، والذي وقع في 22 حزيران/يونيو 2025.

وذكرت الخارجية في بيان، أذاعته وسائل اعلام ايرانية، أن الهجوم استهدف منطقة تواجد فيها عائلات وأصدقاء السجناء خلال زيارتهم، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم موظفون ومارة، موضحة أن البعض "علق تحت الأنقاض واحترق بالنيران".

وقالت الوزارة إن الهجوم أسفر عن مقتل 79 شخصا في ما وصفته "واحدة من أبشع جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل"، معتبرة أن الحادث "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي"، ودعت إلى إدانته ومحاسبة المسؤولين عنه.

وفي 22 تموز 2025، وخلال حرب استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، استهدفت غارة إسرائيلية سجن إيفين شمال طهران.