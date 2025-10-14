طهران تنتقد قمة شرم الشيخ: لم تكن دولية بمعناها الحقيقي

شفق نيوز – طهران

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الثلاثاء، أن قمة شرم الشيخ لم تكن دولية بمعناها الحقيقي، مؤكداً أن عدم مشاركة بلاده في القمة لا يعني فقدان فرصة دبلوماسية.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "العمل على الساحة الدولية لا يقتصر فقط على الحضور الفعلي في الاجتماعات"، مضيفاً أن "أحياناً يمكن أن تؤدي المشاركة غير المحسوبة بدقة إلى الإضرار بمكانة البلاد".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده تعرضت قبل أشهر لهجوم غير قانوني وإجرامي من الولايات المتحدة، مشدداً على أنه "من الطبيعي ألا نستطيع المشاركة في اجتماع يترأسه طرف يفتخر بمثل هذه الخطوة الإجرامية".

وأضاف بقائي أن "أولوية إيران المؤكدة هي وقف الإبادة الجماعية وقتل شعب غزة البريء"، مؤكداً أن "إنهاء الكارثة الإنسانية، وعودة اللاجئين، وخروج المحتلين الصهاينة يجب أن تكون في صدارة جدول الأعمال".

وختم بقائي حديثه بالقول إن "الكارثة التي حدثت خلال العامين الماضيين ليست مجرد انتهاك للقوانين الدولية، بل هي اعتداء صارخ على الأخلاق والإنسانية".

وكانت مصر قد احتضنت، أمس الاثنين، قمة السلام من أجل غزة في شرم الشيخ برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترمب، حيث أعلن الأخير عن التوقيع على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس.