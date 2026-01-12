طهران تكشف عن وجود قنوات تواصل مع واشنطن

شفق نيوز- طهران

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، عن وجود قناة اتصال بين وزير الخارجية عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وشدد بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، على التزام طهران الدائم بمبدأ الدبلوماسية والتفاوض المتكافئ، متهماً الولايات المتحدة بـ "انتهاك القوانين الدولية وسيادة فنزويلا".

واعتبر أن هذا الانتهاك لا يمكن تبريره بأي شكل، محذراً من أن التدخل الأميركي الإسرائيلي المباشر في الشأن الداخلي الإيراني يشكل تحريضاً على العنف والإرهاب ضد الشعب الإيراني.

كما وصف بقائي، ما تشهده البلاد حاليا بأنه "حرب إرهابية" واستمرار للعدوان الأميركي الإسرائيلي، مؤكداً دعم إيران لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.

وختم حديثه بالتأكيد على رفض طهران أي مساس بأمن واستقرار دول المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن ما تشهده بلاده حالياً "ليس تظاهرات، بل حرب إرهابية تُشن على إيران"، مؤكداً أن الوضع في البلاد "تحت السيطرة الكاملة".