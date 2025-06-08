طهران تكشف تفاصيل جديدة عن "كنز" النووي الإسرائيلي: نشره قريباً

شفق نيوز/ قدّم وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، يوم الأحد، توضيحات جديدة بشأن حصول الجمهورية الإسلامية على معلومات ووثائق استراتيجية تابعة لإسرائيل، والتي تم الإعلان عنها أمس، فيما كشف أن هذه الوثائق ستنشر قريباً.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن خطيب أكّد، أن العملية التي مكّنت إيران من الحصول على الوثائق النووية الإسرائيلية كانت واسعة النطاق، معقدة وشاملة، وتمّ التخطيط لها بدقة عالية.

وقال وزير الأمن الإيراني: "قمنا بتخطيط عملية معقدة متعددة الجوانب بدأت بالاختراق، ثم استقطاب المصادر، والوصول إلى المعلومات، ومن ثم توسيع نطاق الوصول. وبفضل الله، أصبحنا اليوم أمام كنز استراتيجي بالغ الأهمية".

وفي ردّه على سؤال بشأن ما إذا كانت الوثائق تقتصر على المجال النووي فقط، أو تشمل ملفات أخرى، أجاب: "تتضمن الوثائق أيضًا معلومات عن علاقات الكيان مع أمريكا وأوروبا ودول أخرى، إلى جانب معلومات استخباراتية تعزّز من قدراتنا الهجومية".

وأضاف الوزير الإيراني: "كما أن محتوى الوثائق مهم، فإن طريقة نقلها لا تقل أهمية، وقد قمنا بحمايتها وتأمينها بشكل كامل. كما التزمنا الصمت الإعلامي حتى وصول الوثائق بأمان إلى داخل البلاد، فإننا كذلك لن نُفصح عن آليات النقل في الوقت الحالي، لكننا نؤكد أن الوثائق نفسها ستُنشر قريبًا".

وأشارت وكالة "تسنيم" إلى أن مصادر مطلعة في المنطقة كانت قد أفادت يوم أمس بأن "أجهزة الأمن الإيرانية حصلت على كميات كبيرة من الوثائق والمعلومات الاستراتيجية والحساسة للكيان الصهيوني، من بينها آلاف الوثائق المتعلقة بالمخططات والمنشآت النووية لذلك الكيان".

وفي هذا السياق، تابعت الوكالة، أن "(الشاباك) جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي وشرطة الاحتلال كانا قد أصدرا بيانًا قبل 17 يومًا كشفتا فيه عن اعتقال شخصين يُدعيان (روي مزراحي) و(ألموغ أتياس)، وكلاهما يبلغ من العمر 24 عامًا ومن سكان مدينة (نيشر) شمال فلسطين المحتلة، بشبهة ارتكاب جرائم أمنية على صلة بإيران. وتشير التحليلات إلى أن اعتقالهما – إن ثبتت علاقتهما بالحادثة – جاء بعد تهريب الوثائق من الأراضي المحتلة".

وذكرت المصادر أن "العملية تمت قبل فترة، إلا أن الحجم الكبير للوثائق وضرورة ضمان نقلها الآمن إلى داخل البلاد، استوجب التريث في الإعلان عنها حتى التأكد من وصولها إلى الأماكن المحمية المقصودة".

وأضافت المصادر نفسها أن "عدد الوثائق ضخم إلى حد أن مجرد الاطلاع عليها واستعراض الصور والفيديوهات المصاحبة لها يتطلب وقتًا طويلًا".