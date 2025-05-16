طهران تفند مزاعم رويترز: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة، عدم وجود أي سيناريو يمكن أن تتخلى فيه إيران عن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، مشددًا على أن هذا الحق مكفول لجميع الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر إيراني مطّلع على سير المفاوضات النووية، أن إيران لم تتسلم بعد الاقتراح المكتوب من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن سلطنة عمان تسلمت النسخة النهائية من المقترح، وتعتزم تسليمه إلى الجانب الإيراني خلال الفترة القريبة المقبلة.

ورد عراقجي، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، بالقول إن "إيران لم تتلقّ حتى الآن أي مقترح مكتوب من الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، لافتًا إلى أن "الرسائل التي تصل من الجانب الأمريكي ومن أطراف دولية ما زالت متضاربة ومرتبكة".

وشدد عراقجي على أن موقف طهران "واضح وثابت"، ويتمثل في أن "أي اتفاق محتمل يجب أن يقوم على احترام حقوق إيران ورفع جميع أشكال الحظر المفروض عليها"، مضيفًا: "في حال تحقق ذلك، فسيكون هناك اتفاق".

وأوضح الوزير الإيراني أن "الشعب الإيراني أثبت قدرته وصلابته في مواجهة من يسعون لفرض الهيمنة"، مضيفًا أن "إيران كانت وستظل منفتحة على الحوار القائم على الاحترام المتبادل، وترفض كل أشكال الإكراه والابتزاز".

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تتواصل فيه المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط، وسط حالة من الغموض بشأن إمكانية التوصل إلى إتفاق نووي.