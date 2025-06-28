طهران تفتح باب التفاوض مع واشنطن مجدداً.. و عراقجي يدعو ترامب لاحترام خامنئي

شفق نيوز - طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وقال عراقجي في منشور، على منصة "إكس"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "إذا كان الرئيس ترامب صادقاً في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فيتعين عليه أن يضع جانبا النبرة غير المحترمة وغير المقبولة تجاه المرشد علي خامنئي وأن يتوقف عن إيذاء ملايين من أتباعه المخلصين".

هذا ووجهت إيران، في وقت سابق من اليوم السبت، رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، احتجاجاً على ما وصفتها بـ"التصريحات الوقحة" الصادرة عن مسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة ضد المرشد الإيراني علي خامنئي.

واليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله: "لماذا يقول خامنئي إنه انتصر في الحرب مع إسرائيل، وهو يعلم أن تصريحاته كذبة، والأمر ليس كذلك"، مؤكداً أنه كان على دراية تامة بمكان تواجد خامنئي، لكنه لم يسمح للقوات المسلحة الأميركية أو لإسرائيل بالقضاء عليه.

وأضاف ترامب: "في المرحلة الأخيرة من الحرب، طالبت إسرائيل بإعادة مجموعة كبيرة من الطائرات كانت متجهة إلى طهران".

يشار إلى أن ترامب كان قد صرّح، أمس الجمعة، بأنه أنقذ حياة المرشد الإيراني علي خامنئي من ما وصفه بـ"موت بشع"، قائلاً إن على الأخير أن "يشكره"، في إشارة إلى قرار سابق بعدم استهدافه خلال حرب الايام الـ12 مع اسرائيل.