طهران: تغيير اسم الخليج من الفارسي إلى العربي يعد "إهانة للإيرانيين"

شفق نيوز/ اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نية تغيير تسمية الخليج، من الفارسي إلى العربي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إهانة لجميع الإيرانيين".

وقال عراقجي، في بيان له، ردا على الأنباء التي أشارت إلى نية ترامب تغيير أسم الخليج، خلال زيارته للسعودية، إن "الدوافع السياسية لتغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي تشير إلى نية عدائية ضد إيران وشعبها، وهي أمر مدان بشدة".

وأضاف أن "مثل هذه الأفعال المتحيزة تشكل إهانة لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن خلفياتهم أو مكان إقامتهم".

وتابع أن "اسم الخليج الفارسي، مثل عدد من الأسماء الجغرافية، له جذور عميقة في التاريخ البشري، ولم تعترض إيران قط على استخدام أسماء مثل بحر عُمان، أو المحيط الهندي، أو بحر العرب، أو البحر الأحمر"، مضيفاً أن "استخدام هذه الأسماء لا يعني ملكيتها من قبل أي دولة معينة، بل إنه يدل على الاحترام المشترك للتراث الجماعي للبشرية".

وعبر الوزير عن أمله أن "تكون الشائعات السخيفة حول اسم الخليج الفارسي مجرد حملة أكاذيب يشنها أشخاص يحرضون على الحرب دائماً لإثارة غضب واستفزاز الإيرانيين في جميع أنحاء العالم".

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن ترامب يعتزم الإعلان خلال زيارته المرتقبة إلى السعودية الأسبوع المقبل، اعتماد تسمية الخليج العربي بدلاً من تسمية الخليج الفارسي داخل الولايات المتحدة.