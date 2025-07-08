طهران تعلق على طلب إيراني للقاء المسؤولين الأمريكيين بشأن "الملف النووي"

شفق نيوز- طهران

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الثلاثاء، على أنباء طلب بلاده عقد لقاء مع مسؤولين من الولايات المتحدة بشأن الملف النووي.

وقال بقائي، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إن "طهران لم تطلب عقد أي لقاء مع مسؤولين من الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد، يوم أمس الاثنين، أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.