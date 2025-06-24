طهران تعتزم استئناف البرنامج النووي.. وطلب فوري من غروسي

شفق نيوز/ أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم مواصلة برنامجها النووي دون انقطاع، في وقت دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى الاستئناف الفوري لأنشطة التحقق النووي في طهران.

وقال محمد إسلامي، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "آي آر آي بي"، إن إيران تسعى إلى مواصلة عملية الإنتاج دون انقطاع. وأضاف أنه لا يزال يجري تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.

وأفاد خبراء بأن حجم الدمار الناتج عن الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة لا يزال غير واضح.

وفي سياق ذي صلة، ذكر رافائيل غروسي، الثلاثاء، أنه على الرغم من تعليق عمليات التفتيش في أعقاب الهجمات فإن الفريق الفني لا يزال موجودًا في إيران وهو مستعد لاستئناف التحقق على الفور في المنشآت الرئيسية، بما في ذلك التحقق من نسبة اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وبحسب غروسي، فإن الهجمات على مواقع أراك وأصفهان وفوردو ونطنز تسببت في أضرار جسيمة، لكن لم تكن هناك مؤشرات على زيادة الإشعاع خارج المواقع أو في الدول المجاورة.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، دعا المدير العام للوكالة الذرية إلى عقد اجتماع واستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل النزاعات النووية، مؤكدا أن استمرار عمليات التفتيش أمر حاسم للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وكانت الولايات المتحدة قصفت منشأة فوردو النووية الواقعة تحت الأرض، مؤخراً، باستخدام قنابل خارقة للتحصينات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الغارات دمرت، بالكامل، "المنشآت الرئيسية لتخصيب اليورانيوم" في إيران، رغم أنه لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن.

وتؤكد طهران باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، وليس لتطوير أسلحة نووية.