طهران تشكو واشنطن في مجلس الأمن وتعلن الحداد

شفق نيوز- طهران

وجهت إيران، يوم الأحد، رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية والتحريض على العنف وزعزعة استقرار البلاد.

وذكرت وكالة "تسنيم"، أن سفير ومندوب جمهورية إيران الدائم في الأمم المتحدة، وجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة.

ووفقاً للوكالة فقد جاء في الرسالة: "لا يسمح أي مبدأ أو قاعدة من قواعد القانون الدولي لأي دولة، تحت ذرائع حقوق الإنسان أو بحجة دعم الشعوب، بالتحريض على العنف أو زعزعة استقرار المجتمعات أو هندسة الفوضى".

وأضافت: "مثل هذه الادعاءات تُعد تحريفا صارخا للقانون الدولي، ولا يمكن استخدامها كأداة لتبرير الإكراه أو التهديد أو السياسات التدخل".

في حين، أشارت وكالة "تسنيم"، إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة بعد الهجوم على السفارة الإيرانية في لندن وتصريحات وزير خارجية بريطانيا حول الاحتجاجات.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت إيران الحداد الوطني ثلاثة أيام تكريما لأرواح ضحايا أعمال العنف.

وأوضحت أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سينضم إلى مجلس الوزراء في الحداد، ويدعو الشعب الإيراني للمشاركة في مسيرة يوم الاثنين".

وتشهد إيران منذ أواخر 2025 موجة احتجاجات واسعة ومستمرة، توسعت مطلع 2026 لتشمل عشرات المدن على خلفية أزمة اقتصادية خانقة وشعارات سياسية مناوئة للنظام، وقد ردت السلطات بحملة أمنية مشددة شملت استخدام القوة وقطع الإنترنت واتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات.