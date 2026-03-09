طهران تشكو واشنطن في الأمم المتحدة: نريد تعويضات عن أضرار الحرب

شفق نيوز- طهران

وجهت إيران، يوم الاثنين، رسالة إلى الأمم المتحدة دعت فيها الولايات المتحدة الأميركية إلى تعويضها عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الرسالة إن "بلاده تمارس حقها في الدفاع المشروع عن النفس استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفاً أن "الهجمات أدت إلى وفاة أكثر من 1300 مدني وتدمير 9669 هدفاً مدنياً، من بينها 7 آلاف و943 وحدة سكنية و1617 مركزاً تجارياً وخدمياً و32 مركزاً طبياً وصيدلانياً، و65 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و13 مبنى تابعاً للهلال الأحمر الإيراني، إضافة إلى عدد من منشآت البنية التحتية لتأمين الطاقة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة انتهكت حظر التهديد باستخدام القوة المنصوص عليه في المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "تهديد إبادة مجموعات من الناس يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة ويمهد لتصعيد الهجمات ضد المدنيين".

وأشار عراقجي، إلى أن "إيران ستواصل ممارسة حقها في الدفاع المشروع إلى أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن الدوليين"، مبيناً أن "التصريحات الأميركية تترتب عليها مسؤولية دولية على عاتق الولايات المتحدة ومسؤولية جنائية دولية على رئيسها".

كما دعا وزير الخارجية الإيراني، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "اتخاذ التدابير المناسبة لوقف ما وصفته بجرائم الحرب الجارية وتعزيز مساءلة الولايات المتحدة ورئيسها".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي – الإسرائيلي"، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.