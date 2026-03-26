طهران تسلم واشنطن رد النقاط الـ15.. شروط "قاسية" وتشكيك بـ"خديعة ثالثة"

شفق نيوز - طهران

كشف مصدر إيراني مطلع، اليوم الخميس، أن طهران أرسلت عبر وسطاء دوليين ليلة أمس ردها الرسمي على النقاط الـ15 التي اقترحتها الولايات المتحدة لخفض التصعيد، مؤكداً أن الجانب الإيراني بانتظار جواب الطرف الآخر.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية عن المصدر قوله إن طهران شددت في ردها على ضرورة "إنهاء العدوان" وتهيئة ضمانات موضوعية لمنع تكرار الحرب، مع الإصرار على دفع تعويضات واضحة عن الأضرار، وإنهاء القتال على جميع الجبهات بمشاركة "فصائل المقاومة" في المنطقة.

السيادة على هرمز

وأشار المصدر إلى أن ممارسة السيادة الإيرانية على مضيق هرمز "حق طبيعي وقانوني"، معتبراً إياها الضمانة الفعلية لتنفيذ التزامات الطرف الآخر، وهو شرط تضعه طهران كركيزة لأي تفاهم مستقبلي.

ثلاثة أهداف لـ"الخداع الأمريكي"

وأوضح المصدر أن إيران تدرك بأن الدعوات الأمريكية للتفاوض ليست سوى "عملية خداع ثالثة"، تهدف واشنطن من خلالها إلى: التظاهر بالرغبة في السلام أمام المجتمع الدولي، ومحاولة إبقاء أسعار النفط منخفضة عالمياً، وكسب الوقت للتحضير لـ "هجوم بري جديد" في جنوب إيران.

وخلص المصدر إلى أن تجارب "حرب الأيام الاثني عشر" و"حرب رمضان" أعدمت ثقة طهران بالوعود الأمريكية، مؤكداً أن واشنطن كانت تبدأ العمليات العسكرية بالتزامن مع جولات التفاوض، مما يجعل الشك الإيراني في نوايا أمريكا "مطلقاً" في هذه المرحلة.