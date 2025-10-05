طهران تستعد لإطلاق أول قمر صناعي مزدوج يجمع بين الاستشعار والاتصالات

شفق نيوز- طهران

أعلنت إيران، يوم الأحد، اكتمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المطوّر "دونماي 1"، وهو أول قمر صناعي مزدوج المهام، يجمع بين مهام الاستشعار عن بعد والاتصالات.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" المعرفية في إيران، حسين شهرابي، أن "القمرين السابقين (کوثر) و(هدهد)، اللذين أُطلقا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، حققا نجاحات كبيرة في الاختبارات، إذ وصل (کوثر) إلى نحو 90% من أهدافه، بينما حقق (هدهد) قرابة 70%، مع الإقرار بعدم النجاح الكامل في بعض الجوانب".

وأشار إلى أن "(کوثر) لم يتمكن من إنتاج صور بسبب خلل في الربط بين نظام التحكم في الوضعية ونظام الطاقة الشمسية، رغم نجاحه في استقبال الإشارات من المدار، ما أدى إلى الحاجة لتطوير نسخة هجينة جديدة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وتم "تصميم المشروع الجديد "دونماي 1" على أساس دمج مهام قمري (کوثر) و(هدهد)، وحل مشاكل الاتصال بين نظام التحكم والطاقة الشمسية، وزيادة عدد الخلايا الشمسية وتحسين أنظمة الاتصال، مع إضافة وصلة إس -براند للتحكم الكامل من الأرض"، بحسب شهرابي.

كما تم تحسين دقة التصوير للقمر الجديد في نطاق الأشعة القريبة من تحت الحمراء والنطاق اللوني لتصبح نحو 3.5 متر، مع تقارب كبير بين الدقة الفعلية والاختبارات الأرضية بفضل تحسين العدسات وتهيئة ظروف التشغيل.

وأكد حسين شهرابي، أن "هناك جهودا لتطوير التطبيقات الأرضية للأقمار الصناعية وإبرام اتفاقية تعاون دولية في هذا المجال قبل الإطلاق، لتعظيم الاستفادة العلمية والتقنية من المشروع".

وختم المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" تصريحاته بالإعلان أن القمر الصناعي "دونماي 1"، سيُطلق في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2025، باستخدام الصاروخ الحامل ذاته الذي أطلق (کوثر) و(هدهد)، على أن يتم تسليمه لجهة الإطلاق خلال أقل من شهر.