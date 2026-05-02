طهران ترد على مقترح أميركي من 9 بنود لإنهاء الحرب

أفادت مصادر إيرانية، يوم السبت، بأن طهران قدّمت رداً على مقترح أميركي مؤلف من 9 بنود، عبر باكستان، يركّز على إنهاء الحرب.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المصادر قولها إن الولايات المتحدة طلبت في مقترحها، وقف إطلاق النار لمدة شهرين، فيما ركّز الرد الإيراني على إنهاء الحرب بشكل شامل.

وأضافت أن إيران أكدت ضرورة حل القضايا خلال 30 يوماً، والتركيز على إنهاء الحرب بدلاً من تمديد وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن المقترح الإيراني يتألف من 14 بنداً، ويشمل ضمان عدم الاعتداء، وسحب القوات الأميركية من محيط إيران.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن أيضاً رفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول المجمّدة، ودفع التعويضات، فضلاً عن رفع العقوبات وإنهاء الحرب على مختلف الجبهات، ومنها لبنان، ووضع آلية جديدة لمضيق هرمز.

وأكدت المصادر أن إيران تنتظر الرد الرسمي من الولايات المتحدة على مقترحها.

بدورها، أفادت مصادر أخرى، بأن إيران سلّمت باكستان رداً من 14 بنداً يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب.

ونقلت وكالة "فارس" عن المصادر قولها إن نقل المقترح الإيراني إلى باكستان جاء بعد استكمال المراحل المعتادة لصنع القرار في إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقترح تمديد الحصار المفروض على إيران لأشهر إضافية، بهدف خنق صادراتها النفطية ودفعها إلى توقيع اتفاق جديد.