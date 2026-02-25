طهران ترد على ترمب: حملة أكاذيب لتشويه إيران بشأن "البرنامج النووي"

شفق نيوز- طهران

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة وإسرائيل بشنّ "حملة أكاذيب وتضليل" ضد الشعب الإيراني، عبر تكرار ادعاءات تتعلق بالبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وعدد ضحايا أعمال الشغب الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على منصة "إكس"، إن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين يكررون "مزاعم كاذبة" بشأن أنشطة إيران النووية وقضايا داخلية أخرى.

وأضاف أن "الكاذبين المحترفين يمتلكون مهارة خاصة في اختلاق حقائق زائفة"، مبيناً أن "تكرار الادعاءات يهدف إلى ترسيخها في أذهان الرأي العام الدولي".

واستحضر بقائي، مقولة منسوبة إلى وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز، مفادها: "كرر الادعاء الكاذب مراراً حتى يبدو صحيحاً"، في إشارة إلى ما وصفه بأسلوب تضليل إعلامي ممنهج ضد بلاده.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبدا لطهران بتطوير سلاح نووي.

كما اتهم الرئيس الأميركي، إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، وهي تقنية بحوزة عدد محدود من الدول.