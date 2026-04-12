طهران ترد على ترمب بفرض رسوم على هرمز بالريال الإيراني

شفق نيوز- طهران

صعّدت إيران موقفها بشأن مضيق هرمز، معلنة، اليوم الأحد، التمسك بفرض رسوم عبور تُدفع بالريال الإيراني، وذلك رداً على تهديدات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترمب برفض أي قيود على الملاحة في الممر الدولي.

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي بابائي، في تصريح له اليوم، إن "رسوم عبور مضيق هرمز يجب أن تُدفع بالريال الإيراني"، مشيراً إلى أن البرلمان أعد قانوناً بهذا الشأن، وأن "250 نائباً أيدوا خطة المضيق الذي يعبر منه 20% من نفط العالم و35% من غازه ويقع بالكامل تحت سيطرتنا".

وأكد أن "هذا الممر الاستراتيجي غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف"، لافتاً إلى أن "صادرات النفط الإيرانية تجاوزت 1.6 مليون برميل يومياً رغم العقوبات"، وأن "نفط البلاد أصبح عملياً محصناً".

وأضاف أن "باحثين أميركيين حذروا ترمب من أن إيران قد تتحول بشرارة واحدة إلى قوة عظمى"، معتبراً أن بلاده "تقف إلى جانب أقوى أربع قوى في العالم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد توعّد، في تصريحات سابقة، بـ"فتح مضيق هرمز قريباً جداً" وعدم السماح لإيران بفرض رسوم على المرور، مؤكداً أن المضيق "ممر مائي دولي".

وقال ترمب إن الولايات المتحدة "لن تسمح" بأي قيود على الملاحة، مضيفاً: "إذا لم يتم ذلك بسرعة، فسنتمكن من إنهاء الأمر بطريقة أو بأخرى"، ملوّحاً بما وصفها بـ"الورقة الرابحة" وتهديد "حصار بحري".

وتأتي هذه التصريحات المتبادلة في وقت تتجه فيه إيران، بحسب تقارير، إلى تنظيم حركة العبور عبر المضيق والسماح بمرور عدد محدود من السفن يومياً، مع فرض رسوم قد تصل إلى مليوني دولار للناقلة، ما ينذر بتصعيد جديد في أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.