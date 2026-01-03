طهران تدين هجوم واشنطن على فنزويلا: انتهاك يهدد النظام الدولي

شفق نيوز- طهران

ادانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، الهجوم الأميركي على فنزويلا، عادة اياها انتهاكا للسلم ويهدد النظام الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "ندين بأشد العبارات الهجوم الأميركي على فنزويلا وما يشكّله من انتهاك صارخ لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه"، مبينةً أن "العدوان العسكري على فنزويلا يشكل خرقاً واضحاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".

وأضاف البيان، أن "الهجوم الأميركي على دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة انتهاك للسلم والأمن وتداعياته تهدد النظام الدولي"، مؤكداً حق فنزويلا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحق شعبها في تقرير مصيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقب الضربات الجوية على البلاد.

ودخلت فنزويلا فجر اليوم السبت، على خط تصعيد عسكري مفاجئ بعدما هزّت انفجارات متتالية العاصمة كراكاس، في وقت تحدثت فيه الحكومة عن هجوم أميركي استهدف مواقع مدنية وعسكرية في أكثر من ولاية.