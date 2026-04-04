طهران تدرج محطات كهرباء إسرائيلية ضمن "بنك أهدافها"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم السبت، بأن طهران حددت منشآت طاقة إسرائيلية كأهداف محتملة للرد، وذلك في تصعيد جديد للتوترات القائمة بين الطرفين.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية في خبر عاجل لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مصادر، أن غرفة العمليات المشتركة لما يعرف بـ"جبهة المقاومة" أضافت محطتين رئيسيتين لتوليد الكهرباء في إسرائيل إلى "بنك أهدافها".

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار اعتماد سياسة "المعاملة بالمثل" للرد على أي استهداف قد يطال البنية التحتية الإيرانية.

وكانت القناة 13 العبرية عن مصدر إسرائيلي، أفادت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صادق على أهداف إضافية في إيران"، مضيفاً المصدر أن "ضوء أخضر أميركي لاستهداف منشآت الطاقة الإيرانية متوقع خلال هذا الأسبوع".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، رداً على ما وصفوه بـ"التهديدات الإيرانية".

ومنذ ذلك الحين، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية والقواعد والمصالح الأميركية في منطقة الخليج، بإسناد من الفصائل العراقية المسلحة، التي تبنت العديد من الهجمات داخل العراق وخارجه.