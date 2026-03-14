طهران تخلي مسؤوليتها من استهداف مصفاة في أربيل ورادار في الكويت

شفق نيوز- طهران

نفت مصادر إيرانية، ليل السبت، صلة طهران أو الفصائل المسلحة بالهجمات الأخيرة التي طالت مصفاة "لاناز" النفطية في أربيل، ورادار في الكويت، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ عمليات "تضليلية" لخلط الأوراق وتوسيع رقعة الصراع الإقليمي.

ونقلت وسائل وكالة تسنيم الايرانية في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مصدر عسكري قوله إن "الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف مصفاة (لاناز) في أربيل، لا علاقة لإيران أو فصائل المقاومة به، رغم التقارير الدولية التي حاولت الربط بين الحادث وحالة التصعيد القائمة".

وأضاف المصدر أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الهجوم نفذ بتخطيط أميركي أو إسرائيلي بهدف جر أهداف مدنية واقتصادية إلى دائرة الصراع، وهي أهداف أكد المصدر أنها خارج بنك أهداف إيران والمقاومة".

وفي تطور لافت، شمل النفي الإيراني أيضا حادثة استهداف رادار مطار مدني في دولة الكويت، حيث أوضح المصدر العسكري أن ما يُروج له في بعض الوسائل الإعلامية الغربية حول تورط طهران هو "أخبار موجهة ومغرضة"، مؤكدا أن واشنطن وتل أبيب هما من تقفان وراء هذه العملية تحت "راية زائفة" لتدمير بنى تحتية في دول المنطقة ونسبتها لإيران.

وتعرضت مصفاة لاناز الى استهداف بطائرة مسيرة، ادت في البداية لاحتراق اجزاء منها، ومن ثم تم الاعلان عن توقف العمل بها.

ويأتي استهداف المصفاة، بالتزامن مع قصف طال القنصلية الاماراتية في أربيل، وهو الثالث خلال اليومين الماضيين.