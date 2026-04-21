طهران تحمل واشنطن مسؤولية تدهور أوضاع المنطقة وتحذر من "عواقب" احتجاز السفينة توسكا

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بالهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي على السفينة "توسكا" واحتجاز طاقمها رهائن في مضيق هرمز، واصفة العملية بأنها "قرصنة بحرية وعملا إرهابيا وانتهاكا لوقف إطلاق النار".

وحذرت الخارجية في بيان، من العواقب الوخيمة لاحتجاز"توسكا"، مؤكدة على ضرورة الإفراج عن السفينة وأفراد طاقمها وعائلاتهم.

وشدد البيان على أن إيران ستوظف قدراتها للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، محملة الولايات المتحدة المسؤولية عن "تدهور" الأوضاع بالمنطقة.

ويأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تتضارب فيه الرسائل بين الطرفين؛ إذ حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من صباح اليوم، طهران على المضي قدماً في جولة المفاوضات المرتقبة في باكستان، محذراً من أن رفض الحوار سيعرض إيران لـ "مشكلات" غير مسبوقة، تزامناً مع إشارته إلى نجاح عملية "مطرقة منتصف الليل" في تدمير منشآت حيوية.