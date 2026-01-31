طهران تحدد 82 محطة مترو و300 موقف سيارات كملاجئ

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم السبت، تحديد 82 محطة مترو و300 موقف سيارات بمراكز تجارية وإدارية في العاصمة طهران كملاجئ في حالة اندلاع الحرب، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الأميركية وتحشيدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر رئيس إدارة الأزمات في طهران في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية: "حددنا 82 محطة مترو في العاصمة كملاجئ وتجهز حالياً بمسلتزمات المعيشة، كما حددنا 300 موقف سيارات بمراكز تجارية وإدارية كملاجئ وسنوفر طاقة لإيواء 2.5 مليون شخص".

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أول أمس الخميس نقلاً عن عمدة طهران، علي رضا زاكاني، قوله إنه بعد اندلاع صراع عسكري بين إيران وإسرائيل في حزيران/ يونيو الماضي، تم تضمين أعمال بناء الملاجئ، وتنصيب إنذارات الدفاع الجوي، وحماية المواطنين في حالة اندلاع الحرب ضمن خطط بناء المدينة، بما فيها تحويل مواقف السيارات تحت الأرض إلى مساحات مزدوجة الاستخدام "للسيارات في الوقت العادي والملجأ في زمن الحرب".

وأوضح زاكاني أنه بالإضافة إلى المرافق الجديدة، يمكن استخدام بعض المرافق القائمة وخطوط المترو كأماكن لجوء مؤقتة في الحالات الطارئة، وأن الخطط والاستعدادات المعنية جارية. ومع ذلك، يتطلب بناء هذه النوعية للبنى التحتية دورات زمنية طويلة ويحتاج إلى تحسين تدريجي.

وتأتي تلك الاستعدادات الإيرانية تزامناً مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي جواً وبحراً، حيث تواصل وصول قطع بحرية، وطائرات تزويد بالوقود، ومقاتلات إلى المنطقة.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد أمس الجمعة، أنه منفتح على إجراء محادثات مع إيران، حتى مع إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط.

في المقابل، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لوكالة "رويترز"، إن الجيش لا يمكنه ⁠مناقشة التفاصيل التشغيلية لأسباب أمنية، مضيفاً أن سلامة أفراد الخدمة هي الأولوية القصوى.

هذا وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إن الجيش الأميركي مستعد لتنفيذ أي مسار عمل ‌يقرره الرئيس.