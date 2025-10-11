طهران تتوعد واشنطن: أي اعتداء على ناقلاتنا لن يمر دون رد

شفق نيوز- طهران

أفادت لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة فی البرلمان الإيراني، يوم السبت، بأن على الأميركیین أن یعلموا "إذا أرادوا إزعاج ناقلاتنا"، فعلیهم أن یدرکوا أن هذا الطریق ذو اتجاهین، و"لن یبقى بلا رد".

وقال عضو لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی البرلمان الإيراني، علاء الدین بروجردی، في تصريحات لوكالة "تسنیم"، إن "قدرة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی البحر معروفة للأميركیین، وقد اختبروا هذه القوة سابقاً".

وكان قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن "مضيق هرمز منطقة استراتيجية تحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الدولي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أمنه".

وأوضح تنكسيري، في تصريحات له، أن إيران "ليست بصدد القيام بأي عمل يمس أمن المضيق"، محذرا من أنه "إذا مُنعت إيران من تصدير نفطها فلا يمكن أن يُتوقع أن تستمر عملية صادرات النفط عبر مضيق هرمز لأن ذلك ليس منطقياً".

وكان الحرس الثوري الإيراني، حذر من أن إغلاق مضيق هرمز قرار محتمل، في حال حُرمت طهران من حقوقها، مشدد على أن "الخليج هو بيت إيران ودول الجوار، ولن يُسمح للقوى الأجنبية بتهديد أمنه".

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" القتالية، تبلغ سرعتها 110 عقدة، وتتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ بمدى 750 كيلومترا، مشيرة إلى أنه "تم إسدال الستار عنها عن طريق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري".

كما أعلن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بعدها، أنه "سيتم الكشف عن صواريخ فرط صوتية تم تصميمها وإنتاجها بطريقة ذكية مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خلال العام الإيراني المقبل".