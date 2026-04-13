طهران تتوعد: لا ميناء في مأمن إذا استهدفت موانئنا

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، يوم الاثنين، أنه لا ميناء في الخليج وبحر عمان في مأمن إذا تم استهداف موانئ إيران.

وقال ذو الفقاري، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "القوات المسلحة الإيرانية تعتبر الدفاع عن الحقوق القانونية للبلاد واجباً طبيعياً"، مشدداً على أن "ممارسة سيادة إيران في مياهها الإقليمية حق مشروع للشعب الإيراني".

وأوضح أن "تأمين الأمن في المياه الإقليمية سيستمر بحزم"، مبيناً أن "السفن التابعة للعدو لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز، في حين سيسمح لبقية السفن بالمرور وفق ضوابط القوات المسلحة الإيرانية".

وأشار إلى أن "بلاده ستفرض آلية دائمة للسيطرة على مضيق هرمز، في ظل استمرار التهديدات لأمنها القومي، حتى بعد انتهاء الحرب".

ولفت إلى أن "القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على حركة الملاحة البحرية، إجراء غير قانوني ويعد من أعمال القرصنة البحرية".

وأكد أن "أمن الموانئ في الخليج وبحر عمان إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد"، موضحا بالقول: "إذا تم تهديد أمن موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مياه الخليج وبحر عمان، فلن يكون أي ميناء في هاتين المنطقتين في مأمن".

وكانت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنها ستباشر تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، ابتداءً من 13 نيسان/ أبريل الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.