طهران تتوعد ترمب: لن نتركه وشأنه و سيطرتنا على هرمز أبدية

أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، يوم الأربعاء، أن إيران لن تترك الرئيس الأميركي دونالد ترمب وشأنه، مشيرا إلى أن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستكون إلى الأبد.

وقال علاء الدين بروجردي، إن "إيران لن تفقد السيطرة على مضيق هرمز أبدا"، مشيرا على صعيد آخر إلى أن "تهديدات ترمب لا تنتهي وهي تهديدات فارغة".

وأضاف بروجردي في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء "تسنيم": "اليوم، ليس الأميركيين فقط، بل جميع الدول الغربية أدركت هيبة وعظمة إيران الإسلامية، وآمنت بقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "ساحة المفاوضات ليست ساحة مساومة أو ذل، بل حضرناها امتثالا لأمر مقام القائد الأعلى، والرفيق (محمد باقر) قاليباف يدير هذه المفاوضات بخبراته القيّمة، ونأمل أن تكلل بالنجاح".

ووصف بروجردي تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"التهديدات الفارغة التي لا تنتهي" معتبرا أنها "لن تسفر إلا عن فضائح لأميركا وترسيخ لقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وعن الهدنة مع الولايات المتحدة قال بروجردي: "بعد أسبوعين من الهدنة، مددوا وقف إطلاق النار دون أي خطوة تذكر، ولكن على ترمب أن يعلم أننا لن نتركه وشأنه".