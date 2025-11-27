طهران تتوعد: المعركة المقبلة لن تنتهي إلا بزوال إسرائيل

شفق نيوز- طهران

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن أي مواجهة عسكرية جديدة في المنطقة "لن تتوقف إلا بعد القضاء التام على إسرائيل".

وقال المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري، العميد محمد رضا نقدي، إن "العدو اليوم في أضعف حالاته، ونحن نعدّ الدقائق للمواجهة النهائية، ومستعدون لتحمّل أي مشقّة في سبيل الحفاظ على الاستقلال والكرامة والشرف".

وأكد أن "أي معركة جديدة في المنطقة، لن تتوقف إلا بعد القضاء التام على إسرائيل وإزالتها من الوجود".

وفي 13 حزيران/ يونيو 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.

وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 حزيران/يونيو الماضي، ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".

وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأميركية بضرب قاعدة "العديد" الأميركية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.