طهران تبلغ بغداد بأن إسرائيل اخترقت أجواء العراق وتؤكد: الرد قادم

شفق نيوز/ أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقچي، نظيره العراقي فؤاد حسين، يوم الجمعة، أن الطيران الإسرائيلي اخترق الأجواء العراقية، مؤكداً أن لطهران حق الرد بما يتناسب مع حجم التهديد.

جاء ذلك، في اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقچي.

وبحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أعرب حسين خلال الاتصال عن إدانة العراق الشديدة للعدوان العسكري الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً تضامن العراق مع إيران حكومةً وشعباً في مواجهة هذا التصعيد الخطير.

وتناول الجانبان تفاصيل الهجوم وتقييم آثاره، حيث شدد الوزير الإيراني على أن لإيران حق الرد والدفاع عن سيادتها بما يتناسب مع حجم التهديد.

وأشار عراقچي إلى أن الطيران الإسرائيلي اخترق الأجواء العراقية.

وفي هذا السياق، أكد فؤاد حسين أن العراق قد تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الانتهاك، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الخروق المتكررة، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن العراق والمنطقة واستقرارهما.

كما دعا فؤاد حسين، الجانب الإيراني، إلى أهمية مواصلة خيار الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، عبر الوساطة العُمانية، من أجل التوصل إلى حلول تُسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة) استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران حوالي 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية.

وقتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بما في ذلك اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.

وأعلنت إيران عن مقتل عدد من كبار القادة وستة علماء نوويين في الهجوم الإسرائيلي الواسع.