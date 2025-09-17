طهران تبدي استعدادها لتوسيع العلاقات مع دمشق

شفق نيوز/ طهران

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الأربعاء، أن بلاده على استعداد كامل لإعادة بناء وتوسيع العلاقات مع سوريا، إذا رأت دمشق أن الصداقة مع طهران تصب في مصلحة شعبها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي: "نعتبر أنفسنا أصدقاء للشعب السوري ولسنا في عجلة لإعادة العلاقات مع دمشق".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكد في وقت سابق، أن قرارات بلاده بشأن سوريا، "لا تعتمد على الشعارات أو التغيرات الشكلية، بل تبنى على الأفعال".

وأوضح أن "تعامل إيران مع سوريا، يعتمد على سلوك الطرف المقابل هناك، وأن بلاده تتمتع بحسن نية كاملة وتسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا".

وشدد عباس عراقجي على "رفض إيران لأي تدخل خارجي في شؤون سوريا"، مشيرا إلى أن "الشعب السوري هو صاحب القرار النهائي لأنه الحاكم الحقيقي لبلاده، وأن دورنا يقتصر على المساعدة في تمكينهم من اتخاذ قرارات صائبة، حتى نرى سوريا تنعم بالسلام وتعيش بسلام مع جيرانها".