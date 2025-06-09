طهران: الأهداف الإسرائيلية أصبحت بيد قواتنا المسلحة وضرباتنا ستكون أكثر دقة

شفق نيوز/ أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الإثنين، أن بنك الأهداف الإسرائيلي أصبح على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، بعد المعلومات التي حصل عليها، مهددا بالرد على أي اعتداء يطال إيران.

وقال المجلس، في بيان نشرته وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية أن "العملية الاستخباراتية المعقدة التي نفذها جنود الإمام المهدي تشكل غنيمة ومكسبا استخباراتيا كبيرا، وهي جزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة والبعيدة عن الضجيج التي يتخذها النظام الإسلامي المقدس في مواجهة حملات الأعداء، فيما يتجسد الجزء الآخر منها في جهاد القوات المسلحة المتواصل ليلا ونهارا وبدون ادعاء، بهدف إيجاد قدرة عملياتية تتناسب مع نقاط الضعف والقوة لدى الكيان الصهيوني المحتلّ وداعميه".

وأضاف البيان: "الوصول اليوم إلى هذه المعلومات واستكمال الحلقة الاستخباراتية والعملياتية، قد مكّن مجاهدي الإسلام من الرد الفوري على أي اعتداء محتمل من قبل الكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، من خلال استهداف منشآته النووية السرية، وكذلك الرد بالمثل على أي عمل تخريبي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية، بشكل دقيق ومتناسق مع نوع الاعتداء".

كما أعلن قائد حرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن الضربات الصاروخية ضد إسرائيل ستصبح أكثر دقة بعد المعلومات الأخيرة حول المنشآت النووية الإسرائيلية.

واكد "حطمنا أسطورة الموساد، واخترقنا البنية الأمنية والنووية للعدو، وكمية كبيرة من الوثائق الإسرائيلية وصلت بأمان إلى إيران".