طهران: المفاوضات مع واشنطن جرت في أجواء هادئة

شفق نيوز/ وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أجواء المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة، بـ"الهادئة والمهنية".

وقال بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات التي جرت في العاصمة الإيطالية روما، إن "وزير الخارجية العُماني (بدر البوسعيدي)، طرح حلولًا وأفكارًا لتجاوز العقبات، وقد تمت مناقشة خطوطها ومحاورها في هذه الجولة".

وأضاف: "في هذه الجولة، تم مرة أخرى توضيح مواقف إيران المبدئية بشكل صريح وواضح، وتم الاتفاق على أنه بالتوازي مع مزيد من الدراسة في العواصم، سيواصل وزير الخارجية العُماني العمل على تفاصيل الأفكار المقترحة وتقديمها للجانبين لمزيد من الدراسة".

وختم بقائي، بالقول إنه "سيتم تحديد موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات والإعلان عنها في وقت لاحق".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح بأن "الجولة الخامسة من المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما، تُعد من أكثر الجولات مهنية منذ بدء المفاوضات"، مؤكدًا أن "الوفد الإيراني طرح مواقف طهران بوضوح وثبات، دون تغيير أو تنازل".

وأوضح عراقجي أن "الجانب الأمريكي بات يُظهر فهمًا أدق لهذه المواقف، ما قد يسهم في تقدم المفاوضات".

كما أشاد وزير الخارجية الإيراني بدور نظيره العُماني بدر البوسعيدي، الذي أشار إلى أنه "قدّم مجموعة من المقترحات لتجاوز العقبات الراهنة"، وفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

ولفت عراقجي إلى أن "مناقشات أولية جرت حول هذه المقترحات، مع اتفاق على مواصلة دراستها فنيًا من قبل الطرفين، على أن تُنقل لاحقًا إلى العواصم المعنية للتقييم، دون أن تُعد التزامات ملزمة في هذه المرحلة".

وانتهت يوم 11 مايو/ أيار الجاري، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، بشأن برنامج إيران النووي.

وأعربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عن تفاؤلهما بعد الجولة الرابعة من المفاوضات النووية في مسقط.

وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى، في 26 أبريل/ نيسان.

المصدر: سبوتنيك