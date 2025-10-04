طهران: الكبسولة الحيوية الثقيلة جاهزة للاختبار

شفق نيوز- طهران

أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالارية، يوم السبت، أن اختبارات "الكبسولة الحيوية الثقيلة" الفضائية ستبدأ هذا العام في ظل استمرار العمل على بناء جزءاً من الأنظمة الفرعية لها.

وقال سالارية رداً على سؤال وكالة "تسنيم" الإيرانية حول حالة كتلة النقل المداري (سامان 1) إن "موضوع فشل كتلة النقل المداري (سامان 1) غير صحيح أساساً، وفي المصطلحات الفضائية لا يوجد مفهوم يُسمى فشل، فحوالي 80٪ من الأنظمة الفرعية لهذا المشروع عملت بشكل مُرضٍ في المدار، وما يقارب 20٪ فقط تحتاج إلى تعديل".

واعتبر أن "هذه الحالة طبيعية في الصناعة الفضائية، لأن كل مشروع مشابه سواء كان قمراً صناعياً أو مركبة فضائية يجب أن يُبْنَى على الأقل في نسختين، بحيث تُستخدم النسخة الأولى للاختبار التشغيلي، حتى في شركات مثل (سبيس إكس)، يتم بناء وإطلاق عدة نماذج لتحقيق التطوير وإكمال المهمة".

وأكد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: "في البرامج المحلية أيضاً، عادةً ما يتم إعداد نسختين من كل قمر صناعي؛ على سبيل المثال، الأقمار الصناعية (بارس 1) و(ناهيد) لديهما نسخة ثانية، وفي بعض المهمات يتم بناء 3 أو 4 نماذج حتى تخضع جميع الأجزاء الفنية للاختبار".

وأوضح: "فيما يتعلق بـ(سامان 1)، تم تأكيد حوالي 80٪ من الأنظمة الفرعية في المدار، وعملية التكرار والتعديل والترقية جارية على النموذج الثاني".

وعن موضوع الكبسولات الحيوية، ذكر رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أنه "يتم حالياً تصميم وبناء الكبسولة الحيوية الجديدة لإيران. منذ عام 2023 ، وبعد إطلاق النموذج الأول الذي يزن 500 كيلوغرام، يتم الآن إعداد نموذج أثقل وزناً وذات قدرات أعلى".