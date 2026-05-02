طهران: القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة

شفق نيوز- طهران

أكد مساعد شؤون التفتيش في مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، العميد محمد جعفر أسدي، يوم السبت، أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة، مشدداً على استعدادها للتعامل مع أي تطورات عسكرية محتملة مع الولايات المتحدة.

وقال أسدي، إن "القوات المسلحة مستعدة تماماً لأي مغامرة أو حماقة جديدة من الأميركيين"، مبيناً أن "المؤشرات الحالية تظهر احتمال حدوث مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف أن "الدلائل المتوفرة لدى طهران تشير إلى أن واشنطن لا تلتزم بأي عهد أو اتفاق"، على حد تعبيره.