طهران.. اعتقال خلية للموساد الاسرائيلي بحوزتها طائرات مسيرة

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة مدينة "ري" جنوب العاصمة الايرانية طهران، يوم الاثنين، عن اعتقال عناصر "خلية عميلة للموساد" والعثور على معدات لتصنيع الطائرات المسيرة في منزل بالمنطقة.

وقال العقيد حسين مافي، قائد شرطة مدينة ري في تصريحات أوردتها وسائل إعلام ايرانية: "تلقينا بلاغًا يفيد برؤية أشخاص مشبوهين في أحد المنازل، وعلى الفور، دخلت قوات الاستخبارات والأمن المنزل وضبطت عددًا كبيرًا من الطائرات المسيرة ومعدات لصنع طائرات انتحارية مسيرة وقنابل محلية الصنع".

وأضاف: "تجاوز وزن المتفجرات التي تم العثور عليها 200 كيلوغرام، كما عُثر على حوالي 30 جناحًا لطائرات مسيرة و33 منصة إطلاق والعديد من معدات صنع الطائرات الانتحارية المسيرة، ولو تم تجميع هذه الأجهزة، لتسببت في دمار ملحوظ في مناطق مختلفة، ولربما أدت إلى استشهاد مواطنينا".

وتابع قائلاً: "كانت هذه الخلية تمتلك عدة طائرات مسيّرة جاهزة للتصنيع، ولحسن الحظ ألقينا القبض على هؤلاء العناصر الإرهابية"، على حد تعبيره.