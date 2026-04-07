طلبان من باكستان.. تمديد مهلة ترمب لإيران وفتح مضيق هرمز

شفق نيوز- إسلام آباد

دعا رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، مساء الثلاثاء، إلى تمديد المهلة الممنوحة لإيران لمدة أسبوعين، في محاولة لفتح نافذة أمام الحلول الدبلوماسية وإنهاء التصعيد في المنطقة.

وقال شريف، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب "تمديد المهلة المحددة لإيران لأسبوعين إضافيين"، مقابل أن تبادر طهران إلى "فتح مضيق هرمز للفترة ذاتها" كبادرة حسن نية.

وأكد أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية للحرب في الشرق الأوسط تتقدم بثبات، مشدداً على ضرورة منح المسار السياسي مزيداً من الوقت.

وحث رئيس الوزراء الباكستاني، جميع الأطراف على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة أمام الدبلوماسية لإنهاء الحرب بشكل نهائي.