إطلاق صاروخي نحو إسرائيل والجيش يحدد مصدره

شفق نيوز – الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، رصد إطلاق قذيفة من جنوب غزة إلى إسرائيل، فيما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار الساعة التاسعة مساء في نيريم، تم رصد قذيفة انطلقت من جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل وسقطت في منطقة نيريم. ولم يبلغ عن إصابات".

من جانبها، أعلنت "كتائب القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "دك تجمعات العدو في منطقتي السطر والقرارة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون، وتستهدف مغتصبتي نيريم والعين الثالثة بصواريخ رجوم 114 ملم".